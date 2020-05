Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG a-t-il vraiment ses chances pour Boubacar Kamara ?

Publié le 16 mai 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors que Thiago Silva ne représente plus l'avenir du PSG, Leonardo songerait à recruter Boubacar Kamara. Alors que la pépite de 20 ans a été formée à l'OM, le directeur sportif parisien devrait avoir du mal à l'attirer vers le Parc des Princes. D'autant qu'il ne manquerait de concurrents. Interrogé sur un possible transfert de Boubacar Kamara au PSG, Jacques-Henri Eyraud a préféré botter en touche.

Le dossier Kamara devrait donner du fil à retordre à Leonardo. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Thiago Silva pourrait quitter le PSG. Alors que son capitaine a déjà soufflé ses 35 bougies, Leonardo se serait activé en coulisse pour dénicher son successeur dès cet été. Mais après avoir exploré plusieurs pistes, telles que Kalidou Koulibaly, Raphaël Varane ou encore Gabriel, le directeur sportif du PSG a finalement décidé de ne pas investir au poste de défenseur central dans l'immédiat. Dans cette optique, et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, la direction parisienne a relancé les contacts avec Thiago Silva pour le prolonger. Malgré tout, le PSG poursuivrait ses recherches pour la succession du Brésilien et pourrait se tourner vers Boubacar Kamara qui présente également l'avantage de jouer au milieu de terrain.

Une bataille royale pour Leonardo avec Boubacar Kamara ?

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce mercredi, Leonardo aurait coché le nom de Boubacar Kamara. Comme l'a indiqué Bertrand Latour sur le plateau de L'Equipe du Soir le directeur sportif du PSG serait séduit par le jeune défenseur, qui peut également évoluer au milieu de terrain, de l'OM. Toutefois, à en croire les indiscrétions du média français, le club parisien serait soumis à une lourde concurrence pour Boubacar Kamara. En effet, la pépite de 20 ans aurait la cote à la fois Angleterre et en Allemagne, puisque plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga seraient prêts à lui tendre les bras, tout comme le Milan AC en Italie. Recruter Boubacar Kamara ne devrait donc pas être chose aisée pour le PSG. D'autant que le natif de Marseille a été formé à l'OM ce qui rend encore plus improbable un transfert chez l'ennemi parisien. D'ailleurs, Jacques-Henri Eyraud n'a même pas souhaité aborder ce sujet sérieusement.

