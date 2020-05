Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Allegri... Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Tuchel ?

Publié le 16 mai 2020 à 13h30 par Bernard Colas

Suite à l'arrêt des compétitions, le PSG a mis de côté certains dossiers, dont celui concernant l'avenir de Thomas Tuchel. Alors que l'Allemand semblait bien parti pour réaliser une troisième saison à la tête du club de la capitale, un ultime rebondissement pourrait avoir lieu le concernant. Explications.

Pour sa deuxième saison au PSG, Thomas Tuchel était clairement mis sous pression, et le retour de Leonardo n'a pas arrangé son cas. Comme vous l'a expliqué le10sport.com, l'Italo-brésilien a rapidement sondé Doha à son arrivée pour savoir s'il pouvait envisager un changement d'entraîneur, ce que les décideurs qataris ont refusé. Habitué à travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisis, Leonardo a donc dû faire avec Thomas Tuchel, prolongé jusqu'en 2021 l'année dernière. Un nouveau contrat qui ne signifie toutefois pas grand-chose, et l'Allemand en a bien conscience. Ainsi, le parcours du PSG en Ligue des Champions devait être déterminant pour l'avenir de Tuchel. En cas de nouvelle déconvenue, un départ aurait été quasiment acté et Leonardo a préparé cette éventualité tout au long de l'année.

Tuchel bien parti pour rester à son poste mais...

Selon nos informations, Leonardo a en effet préparé la succession de Thomas Tuchel ces derniers mois malgré le soutien dont bénéficiait l'Allemand du côté de Doha. Comme nous vous l'annoncions dès le mois de décembre, Leonardo a notamment échangé avec Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus et désireux de reprendre du service la saison prochaine. Le patron du secteur sportif parisien a également pris la température auprès de Jürgen Klopp, mais l'entraîneur de Liverpool a poliment éconduit l'Italo-brésilien. Dernièrement, c'est Simone Inzaghi qui aurait été approché, mais le coach de la Lazio Rome n'est pas intéressé par le projet parisien actuellement. Leonardo était donc actif pour dénicher un nouvel entraîneur capable d'amener le PSG jusqu'au Graal, la Ligue des Champions, mais la crise du coronavirus a bouleversé ses plans. D'après nos informations, l'hypothèse la plus probable est que Thomas Tuchel soit toujours l'entraîneur du PSG la saison prochaine, et cette tendance a été confirmée par L'Équipe cette semaine. Cependant, rien ne serait encore acté concernant l'ancien coach du BVB.

... Leonardo et le Qatar n'excluent aucune possibilité

À en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma, les dirigeants du PSG n'auraient pris encore aucune décision définitive concernant Thomas Tuchel. Leonardo et Doha n'excluraient actuellement aucune possibilité sur l'identité de l'entraîneur qui sera en charge de l'équipe première la saison prochaine, d'autant que le PSG pourrait disputer la fin de sa campagne européenne cet été, lorsque l'UEFA l'aura décidé. Abdellah Boulma ajoute que Massimiliano Allegri semble intéressé par le poste puisque l'Italien se serait informé sur l'environnement et l'effectif parisien qu'il pourrait avoir à sa charge. De son côté, Mauricio Pochettino serait également très apprécié par les dirigeants parisiens. Malgré la crise sanitaire, il pourrait donc y avoir de l'agitation au sein du PSG cet été.