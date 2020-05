Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé au cœur d’un projet colossal au Real Madrid ?

Publié le 18 mai 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Toujours autant attiré par le profil de Kylian Mbappé, le Real Madrid envisagerait de faire signer l’attaquant français du PSG en 2021, le même été qu’un certain Erling Haaland.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé (21 ans) continue d’être envoyé vers le Real Madrid par la presse espagnole. Alors que Zinedine Zidane serait particulièrement fan de son profil, l’attaquant tricolore de son côté n’a jamais vraiment caché son attirance pour le club merengue . D’ailleurs, à en croire les révélations du quotidien AS ce lundi, Mbappé pourrait être amené à quitter le PSG dans un an pour se retrouver dans le nouveau projet XXL du Real Madrid.

Le Real rêve d’un trio Mbappé-Hazard-Haaland