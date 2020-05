Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de l’OM ouvre la porte à la succession de Villas-Boas !

Publié le 18 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Passé par l’OM au cours de la saison 2012-2013, Joey Barton a gardé un bon souvenir de son expérience marseillaise et serait partant pour à terme prendre les rênes de l’effectif olympien qui pourrait rapidement avoir besoin d’un nouvel entraîneur.

Jeudi soir, le Champions Project de l’OM a pris un important tournant avec le départ d’Andoni Zubizarreta. Sans directeur sportif et en attente de la nomination d’un directeur général chargé du football, la direction de l’OM pourrait très prochainement devoir dénicher un nouveau coach. En effet, André Villas-Boas n’aurait pas digéré la décision de ses dirigeants de mettre un terme à leur collaboration avec le désormais ex-directeur sportif de l’OM et pourrait à son tour claquer la porte. Pour lui succéder, les pistes se multiplient dont celle menant à Christophe Galtier, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité vendredi dernier. Cependant, une tout autre option s’est présentée d’elle-même à l’OM.

Joey Barton se verrait bien s’asseoir à terme sur le banc de l’OM !