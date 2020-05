Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire de l’OM s’inquiète pour l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 18 mai 2020 à 8h15 par T.M.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, le doute s’est installé concernant l’avenir d’André Villas-Boas. De quoi inquiéter au sein du vestiaire de l’OM.

Et maintenant au tour d’André Villas-Boas ? Malgré la saison réussie sur le banc de l’OM et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ce n’est pas sûr que l’on revoit le Portugais sur le banc du Vélodrome. En effet, le technicien avait assuré que son avenir était lié à celui d’Andoni Zubizarreta. Problème, le directeur sportif espagnol n’est désormais plus là. Ces derniers jours, les rumeurs se sont alors multipliées concernant l’avenir de Villas-Boas et son possible départ. De quoi inquiéter les supporters de l’OM, mais aussi le vestiaire phocéen.

« S’il s’en va, ils seront tous dégoutés »