Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Zubizarreta… Pierre Ménès affiche son inquiétude pour Marseille !

Publié le 18 mai 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Interrogé sur le récent départ d'Andoni Zubizarreta, et l’avenir plus qu’incertain d’André Villas-Boas, Pierre Ménès hausse le ton.

L’OM est en pleine crise. Avec le divorce à l'amiable avec Andoni Zubizarreta jeudi soir, les supporters peuvent également s’attendre au départ d’André Villas-Boas. Les rumeurs sont incessantes sur la possibilité de voir l’entraîneur phocéen claquer la porte du club, lui qui était venu à l’OM en mai 2019 pour l’ancien directeur sportif. Le nom de Christophe Galtier circule d’ailleurs afin d’assurer sa succession, comme vous l’a annoncé Le 10 Sport en exclusivité. Des bouleversements importants concernant l’OM, et lors du Canal Football Club , Pierre Ménès s'est montré pessimiste pour les Olympiens.

« Navrant. Très très inquiet pour l’OM »