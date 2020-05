Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du Barça pour ce dossier chaud !

Publié le 18 mai 2020 à 11h00 par T.M.

Depuis quelques jours, il est question d’une arrivée proche de Sergino Dest au FC Barcelone. Toutefois, face à toutes les rumeurs, le club catalan a voulu remettre les choses dans leur contexte concernant le latéral droit de l’Ajax Amsterdam.

Les négociations pour une prolongation de contrat étant trop compliquées, Nelson Semedo pourrait bien quitter le FC Barcelone cet été. Son nom ne cesse d’ailleurs de revenir dans l’opération XXL envisagée avec la Juventus pour Miralem Pjanic. Le club catalan pourrait alors récupérer un joueur dans cet échange, mais pas un arrière. Il pourrait donc falloir recruter à ce poste où on ne retrouverait plus que Sergi Roberto et Moussa Wagué, jugé pas encore assez expérimenté. La solution pourrait alors se trouver du côté de l’Ajax Amsterdam. Ces derniers jours, il a été question d’un vif intérêt pour Sergino Dest, international américain de 19 ans.

Le latéral du futur, pas du présent…