Mercato - Juventus : Ça se précise pour le prochain club de Rabiot ?

Publié le 15 mai 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors qu’Adrien Rabiot se serait placé en « grève personnelle » à cause de la baisse des salaires à la Juventus, l’international français de la Juventus serait en discussions avec plusieurs clubs de Premier League pour négocier un départ…

Rabiot fait encore des siennes. L’international français de la Juventus, qui se serait placé en « grève personnelle » parce qu’il refuserait de baisser son salaire à cause de la crise du coronavirus, vient à peine de retourner à Turin ce mercredi. Sa grève compromettait grandement son retour à la compétition et à l’entraînement collectif, qui pourrait être prévu pour le mois de juin. Sa mère et agent, Véronique Rabiot, aurait déjà entamé des discussions pour un départ la saison prochaine, et la Premier League serait une perspective intéressante pour Adrien Rabiot…

Newcastle en pole position ?