Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho disposerait toujours d’une belle porte de sortie !

Publié le 15 mai 2020 à 10h30 par Th.B.

Ancienne gloire du FC Barcelone, Rivaldo s’est montré confiant concernant le transfert de Philippe Coutinho à Chelsea, malgré les difficultés physiques du Brésilien ces derniers temps.

Après une saison mitigée avec le Bayern Munich où il est prêté avec option d’achat de 120M€, Philippe Coutinho ne devrait pas s’éterniser en Bavière, les dirigeants ne souhaitant pas lever l’option non obligatoire fixée par le FC Barcelone. Un retour en Catalogne est donc dans les tuyaux, mais encore une fois, le Brésilien ne serait pas le bienvenu. En effet, le Barça compterait sur sa belle cote en Angleterre pour le vendre au plus offrant. 100M€, ce serait le prix réclamé par le FC Barcelone. Dernièrement, les options Chelsea et Leicester City ont été évoquées dans la presse, mais se seraient aussi envolées, les deux clubs de Premier League ayant d’autres priorités. Néanmoins, Coutinho aurait toujours des chances de signer à Chelsea.

Chelsea toujours accessible pour Coutinho ?