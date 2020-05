Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cet été, le Barça va devoir revoir ses priorités…

Publié le 15 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait figurer sur la liste des transferts cet été, la direction blaugrana souhaitant redessiner les contours de l’effectif du club culé. Néanmoins, le champion du monde tricolore ne partage pas la position du Barça.

Samuel Umtiti sur le départ, deux ans après avoir signé une prolongation de contrat au FC Barcelone et avoir remporté la Coupe du monde avec l’Équipe de France ? D’après les informations divulguées de l’autre côté des Pyrénées ces dernières semaines, c’est du moins la direction que le dossier Umtiti prendrait. En effet, après le sacre des Bleus en Russie, le défenseur central blaugrana a contracté une grosse blessure au genou et a refusé de subir une opération. Ainsi, son genou n’a jamais complètement pu se rétablir et Umtiti enchaîne les blessures. Pour la reprise de l’entraînement, le Français en a contracté une nouvelle. Le FC Barcelone souhaiterait passer à autre chose en le vendant au plus offrant ou en l’intégrant dans un échange, mais le Barça va voir ses plans chamboulés par… le principal intéressé !

Le Barça vendeur, Umtiti s’en va en guerre