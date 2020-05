Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Une décision forte prise pour Adrien Rabiot ?

Publié le 14 mai 2020 à 12h00 par A.C.

L’avenir d’Adrien Rabiot, arrivé à la Juventus en provenance du PSG, devrait prendre une nouvelle tournure cet été.

Après un long bras de fer avec le Paris Saint-Germain, qui l’a tenu écarté des terrains pendant près de six mois, Adrien Rabiot pensait pouvoir se relancer à la Juventus. Et on y a bien cru ! Le Français a en effet peu à peu trouvé sa place au sein d’un milieu de la Juve affaibli par des nombreux blessés. Pourtant, il n’a pas su garder sa place, puisqu’il l’a perdu peu avant l’arrêt des compétitions, pour cause de COVID-19. Son image n’a pas été arrangée par La Stampa , qui a récemment assuré que Rabiot avait entamé une grève contre son club, refusant de reprendre les entrainements.

Rabiot, c’est déjà fini ?