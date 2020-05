Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, un feuilleton loin d'être terminé...

Publié le 18 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté du PSG, l’avenir de Mauro Icardi est toujours flou. L’Inter Milan ne souhaiterait pas le conserver, et le PSG hésite encore à l’acheter définitivement. Ce dossier semble s’organiser autour de l’option d’achat liée à son prêt à Paris…

Quel sera l’avenir de Mauro Icardi ? C’est la grande question que beaucoup de supporters et observateurs du PSG se posent. Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté du PSG, l’attaquant international argentin de l’Inter Milan réalise une belle première saison du côté de Paris (20 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 31 rencontres disputées). Une saison convaincante pour une adaptation à la Ligue des Talents, et qui pourrait bien pousser le PSG à lever l’option d’achat qui est liée au prêt du buteur argentin, d’un montant de 70 millions d’euros. Pourtant, l’avenir de Mauro Icardi semble toujours flou…

Leonardo doit prendre une décision

Ainsi, comme l'annonce Calciomercato , l’avenir de Mauro Icardi semble s’articuler autour de cette fameuse option d’achat. En effet, l’international argentin de l’Inter Milan est lié au PSG jusqu’à la fin de la saison… et pourrait l’être pour encore quelques années. En effet, le PSG réfléchit toujours à lever l’option d’achat de l’attaquant de l’Inter, qui s’élève à environ 70 millions d’euros. Cependant, avec la crise actuelle liée au coronavirus, le PSG demanderait à baisser encore le prix d’Icardi, ce que l’Inter Milan refuse catégoriquement. Le prix d’Icardi avait déjà été revu à la baisse (passant de 110 à 70 millions d’euros), et l’Inter estimerait qu’une nouvelle baisse de prix entraînerait des pertes trop importantes. Les négociations sont donc, pour l’instant, assez lentes, compte tenu de la difficulté qu’éprouve le PSG à se décider concernant Icardi. Et l’Inter pourrait s’impatienter…

