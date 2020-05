Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani et Icardi, destins liés ?

Publié le 17 mai 2020 à 20h30 par La rédaction

L’avenir d’Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, pourrait dépendre de celui de Mauro Icardi.

Cette saison, Edinson Cavani a dû composer avec l’arrivée de Mauro Icardi. Une arrivée qui a fait beaucoup de mal au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, qui n’a que très peu joué. Ce n’est pas pour rien, si Cavani a sérieusement envisagé un départ au cours du mercato hivernal, avec l’Atlético de Madrid prêt à l’accueillir les bras ouverts. Tout a pourtant basculé à ce moment-là. Cavani a en effet eu beaucoup plus de temps de jeu et cela n’a logiquement pas arrangé Icardi, qui s’est retrouvé sur le banc. Lui aussi a d’ailleurs pensé à un départ au terme de son prêt, à en croire la presse italienne. La crise du COVID-19 a mis un terme à ce duel pour le poste d’attaquant de pointe du PSG, mais Cavani et Icardi devraient voir leur avenir se croiser au cours des prochains mois.

Conte rêve de Cavani à l’Inter...

Les deux joueurs sont en effet liés à un même club : l’Inter. En Italie, on a en effet annoncé qu’Antonio Conte souhaiterait attirer Edinson Cavani à Milan, cet été. Le coach transalpin est fan du joueur du Paris Saint-Germain depuis son passage à Palermo et il a plusieurs fois tenté de le recruter, que ce soit à la Juventus ou à Chelsea, par le passé. La Gazzetta dello Sport explique que les Nerazzurri souhaiteraient formuler une offre à Cavani... grâce à l’argent reçu de la vente définitive de Mauro Icardi au PSG ! Le club de la capitale peut en effet lever l’option d’achat présente dans le contrat de l’Argentin, ce qui est la grande priorité de Leonardo, d’après Le Parisien . Le directeur sportif du PSG ne souhaiterait toutefois pas payer l’intégralité des 70M€ convenus avec l’Inter l’été dernier, lors du prêt d’Icardi. Des négociations auraient lieu actuellement, mais les Nerazzurri ne semblent pas du tout vouloir plier.

