Mercato - PSG : Leonardo vers un bras de fer à 30M€ avec Ancelotti ?

Alors que le PSG cible Lorenzo Pellegrini pour le prochain mercato estival, Carlo Ancelotti souhaiterait également attirer le milieu de terrain de l’AS Rome à Everton.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 4 mai dernier, Lorenzo Pellegrini (23 ans) fait partie des grandes priorités de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG cet été. Au même titre que Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Sandro Tonali (Brescia), Pellegrini plait beaucoup au directeur sportif du PSG. Mais Leonardo devrait faire face à un concurrent qu’il connaît bien dans ce dossier…

Le journaliste italien Nicolo Schira confirme ce lundi le vif intérêt du PSG pour Lorenzo Pellegrini, et indique qu’Everton serait également dans la course pour le milieu de terrain de l’AS Rome. À noter que les deux prétendants seraient disposés à payer en deux fois le montant de sa clause libératoire qui s’élève à 30M€. Reste à savoir si Leonardo prendra le dessus sur Carlo Ancelotti…

