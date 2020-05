Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 55M€ déjà joué d’avance ?

Publié le 18 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG cet été, Leonardo activerait plusieurs pistes dont celle menant à Wilfrid Ndidi. Néanmoins, le pilier de l’entrejeu de Leicester City ne serait pas à vendre.

Début mai, ESPN révélait un intérêt du PSG pour Wilfrid Ndidi, grosse satisfaction de Leicester City en Premier League au milieu de terrain aux côtés de Youri Tielemans et surtout de James Maddison. Milieu défensif récupérateur et disposant d’un gros volume de jeu, le profil de Ndidi a tout pour plaire à Leonardo qui rechercherait un joueur doté de ces attributs. En attestent les pistes Tiémoué Bakayoko, Fabian Ruiz ou encore Lorenzo Pellegrini. Cependant, le dossier Ndidi, évalué à 55M€, ne serait pas une partie de plaisir pour le PSG, et ce pour deux raisons précises.

Leicester ne voudrait pas laisser filer Ndidi