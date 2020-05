Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va-t-il vendre le club ?

Publié le 18 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'OM est régulièrement évoquée, d'autant que le club susciterait l'intérêt de plusieurs personnes, dont le Saoudien Al-Walid ben Talal. Mais selon vous, Frank McCourt va-t-il vendre le club prochainement ?

Cela pourrait être l'été de tous les changements pour l'Olympique de Marseille. Ce jeudi, le club phocéen a officialisé le départ d'Andoni Zubizarreta, arrivé dans les valises de Frank McCourt en 2016. Et celui-ci pourrait avoir de lourdes conséquences en interne puisqu'André Villas-Boas a régulièrement fait savoir que son avenir était lié à celui du désormais ex-directeur sportif marseillais. Mais cela pourrait également bouger un peu plus haut. Comme vous l'a confirmé le 10 Sport , Frank McCourt est à l'écoute des offres pour la vente de l'OM, et un nom revient avec insistance lorsque ce rachat est évoqué, celui d'Al-Walid ben Talal.

Un départ pour McCourt ?