Mercato - PSG : Leonardo saurait quoi faire pour Wissam Ben Yedder !

Publié le 18 mai 2020 à 16h45 par T.M.

Aujourd’hui à l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder aurait tapé dans l’œil de Thomas Tuchel au PSG. Et Leonardo pourrait bien avoir une chance de rafler la mise avec l’international français. Explications.

L’été dernier, Wissam Ben Yedder a retrouvé le championnat de France. Révélé sous le maillot de Toulouse, le Français a donc fait son retour en Ligue 1, à l’AS Monaco, après un exil du côté du FC Séville. Et le club de la Principauté ne s’est pas trompé avec le buteur de 29 ans qui a comptabilité 18 buts en championnat avant l’arrêt de la saison. Ben Yedder était donc en forme sur le Rocher et cela n’aurait pas échappé à certains. Dernièrement, Le 10 Sport vous avait révélé un intérêt de Manchester United pour le Monégasque, tandis que la presse espagnole avait aussi révélé un intérêt du PSG, en particulier Thomas Tuchel. En effet, l’entraîneur allemand aurait demandé l’arrivée du natif de Sarcelles pour la saison prochain.

Il va falloir mettre le prix