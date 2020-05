Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau plan à l'étude dans le dossier Pjanic ?

Publié le 18 mai 2020 à 14h00 par A.D.

Le FC Barcelone et la Juventus auraient trouvé un accord de principe pour un échange entre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Nelson Semedo. Finalement, il n'en serait rien : le latéral italien serait totalement isolé de cette opération.

Mattia De Sciglio ne devrait finalement pas être inclus dans l'opération Pjanic. Selon les informations de Sport.es de ce dimanche, le FC Barcelone et la Juventus aurait trouvé un accord de principe pour un deal XXL. Selon cet accord, la Juventus devrait offrir un chèque de 25M€ en plus de Mattia De Sciglio et de Miralem Pjanic pour récupérer Nelson Semedo en échange. Ce lundi, Mundo Deportivo a apporté de nouvelles précisions de taille sur cette opération.

Mattia De Sciglio exclu de l'opération Pjanic-Semedo ?