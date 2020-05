Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Pjanic ?

Publié le 18 mai 2020 à 9h00 par A.D.

Alors que la presse espagnole annonçait ces dernières heures que le Barça et la Juventus auraient trouvé un accord de principe pour un échange entre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Nelson Semedo, le club italien aurait démenti.

La Juventus aurait totalement balayé les indiscrétions de Sport.es . Comme révélé par le média espagnol ce dimanche, La Vieille Dame et le Barça auraient trouvé un accord de principe pour un deal colossal. Le FC Barcelone aurait accepté de laisser filer Nelson Semedo vers Turin en échange de Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et d'un chèque à hauteur de 25M€. Toutefois, la Juventus aurait démenti cette information.

Aucun accord de principe entre le Barça et la Juventus ?