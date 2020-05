Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux recrues XXL bouclées dans les prochains jours ?

Publié le 18 mai 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 18 mai 2020 à 8h31

Alors que le FC Barcelone affiche un intérêt très fort pour Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, le club blaugrana souhaiterait finaliser rapidement ces deux transactions.

Le FC Barcelone a déjà lancé les grandes offensives pour le prochain mercato estival. Le club catalan, désireux de se renforcer dans plusieurs secteurs, semble avoir deux cibles prioritaires dans le viseur : Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. Le Barça semble d’ailleurs plutôt bien parti pour enrôler les deux joueurs, puisqu'il aurait déjà l’accord des deux protagonistes. Et même s'il a a déjà accompli un grand pas dans le recrutement des deux joueurs de Serie A, le Barça doit encore se mettre d’accord avec les clubs concernés pour Lautaro Martinez et Miralem Pjanic.

Le Barça souhaite finaliser les deux arrivées fin mai