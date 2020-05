Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud du moment est loin d'être réglé !

Publié le 18 mai 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone est des plus incertains, Nelson Semedo serait bel et bien susceptible de quitter le club catalan au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Pour autant, rien ne serait encore déterminé avec certitude.

Considéré comme un élément intransférable à l’été 2019, Nelson Semedo a vu son statut au FC Barcelone radicalement évoluer en une saison. Arrivé à l’été 2017 en Catalogne, le latéral portugais de 26 ans n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance sur son côté droit en dépit de ses performances correctes. Et si un temps l’hypothèse de le voir prolonger son bail avec les Blaugrana a été mise sur la table, cette possibilité serait loin tant le club catalan serait maintenant disposé à se séparer de lui. La faute à ses prétentions salariales élevées, mais aussi au fait que Nelson Semedo serait un joueur très courtisé sur le marché des transferts à en croire les derniers échos parus en Espagne dans ce dossier.

La Juve, l’Inter ou même Man City comme future destination pour Semedo ?