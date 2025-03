Florent Manaudou : Rupture à Danse avec les Stars, l'ultimatum de sa copine !

Amadou Diawara

Pour cette saison de Danse avec les Stars, le partenaire d'Elsa Bois n'est autre que Florent Manaudou. Dans une vidéo publiée par TF1, la danseuse professionnelle a annoncé au nageur qu'ils allaient préparer une contemporaine pour le prime de cette semaine. Toutefois, comme l'a affirmé Elsa Bois, ils pourraient se casser les dents et risquer une élimination avec ce style de danse très particulier.

«Ça passe ou ça casse»

« Cette semaine, on va danser une danse contemporaine. L'avantage de cette danse-là, c'est que c'est vraiment un moment sur lequel tu vas devoir chercher très profond en toi. Et en fait, tu n'auras pas d'autre choix que de t'ouvrir. Le contemporain, j'ai tendance à dire que ça passe ou ça casse ; dans le sens où, soit on arrive à te découvrir à travers ta danse, soit t'arrives pas à le sortir, et ça restera en façade. Et en façade, le contemporain c'est pas beau », a annoncé Elsa Bois, avertissant Florent Manaudou.

«On va vraiment chercher quelque chose au fond de toi»

Dans la foulée, Elsa Bois a demandé le ressenti de Florent Manaudou. « Le contemporain, ça te fait peur ? En fait, c'est beaucoup plus émotion interne que technique et pas de danse. Evidemment, ça doit être très technique, mais c'est plus de l'interprétation », a confié le nageur français, avant que sa partenaire lui en dise un peu plus sur ce qu'elle attend de lui : « En général, le contemporain sur DALS, c'est un peu un moment pivot, dans le sens où ça va t'aider à comprendre comment faire appel à tes émotions pour danser, parce ce qu'on va un peu moins parler de technique cette semaine, et on va vraiment chercher quelque chose au fond de toi. Et en fait, ça en général, ça t'aide pour la suite de l'aventure. C'est pour ça que cette semaine, on va vraiment y aller pour de vrai sur ce niveau-là. Pour la suite, ça ne peut que t'aider ». Alors qu'elle a officialisé la fin de sa relation amoureuse avec Michou, son ancien partenaire à Danse avec les Stars, Elsa Bois serait actuellement en couple avec Florent Manaudou. Une information révélée par Voici.