Equipe de France : Clash virulent entre deux joueurs, Deschamps intervient !

Coéquipiers en équipe de France, Manu Koné et Matteo Guendouzi se sont frottés l'un à l'autre lors du derby de Rome le 5 janvier. Ayant plaisanté avec Didier Deschamps avant le match, les deux hommes en sont presque venus aux mains pendant la rencontre. Interrogé sur ce clash, Manu Koné a affirmé que la hache de guerre était enterrée avec Matteo Guendouzi.

Le 5 janvier dernier, l'AS Rome a accueilli la Lazio au Stadio Olimpico. Lors de cette rencontre, deux joueurs de l'équipe de France ont eu une vive altercation en plein match. A la suite d'un tacle appuyé de Matteo Guendouzi, Manu Koné s'est emporté, attrapant son coéquipier en équipe de France par le maillot. Alors que les deux hommes sont passés tout près d'en venir aux mains, plusieurs joueurs sont intervenus. D'ailleurs, une bagarre générale aurait pu éclater. Mais heureusement pour Didier Deschamps, cette querelle est de l'histoire ancienne.

«Eh, le derby de Rome, ça va être chaud»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Manu Koné est revenu sur son clash avec Matteo Guendouzi. D'après le milieu de terrain de l'AS Rome, il a évoqué cette rencontre avec son compatriote français et Didier Deschamps, et ce, avant leur prise de bec. Et aujourd'hui, tout est oublié.

«C’est l’ambiance du derby qui nous a fait abuser un peu»

« C’est l’ambiance du derby qui nous a fait abuser un peu. Vous savez, ce match, on en a parlé avec Mattéo (Guendouzi) pendant tous les rassemblements précédents. On rigolait, même avec le coach : "Eh, le derby de Rome, ça va être chaud !" Après, est arrivé ce qui est arrivé. Moi, je le prends avec le sourire. Ce n’est pas une bonne image, c’est vrai, mais ça reste un match de foot. Surtout, avec Mattéo, on s’est expliqué directement après. Je l’ai appelé et c’était réglé », a déclaré Manu Koné. Didier Deschamps peut pousser un ouf de soulagement, puisqu'il a convoqué les deux joueurs pour le quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (20 et 23 mars).