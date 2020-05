Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL bouclé avec la Juventus pour Pjanic ? La réponse !

Publié le 18 mai 2020 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ces dernières heures que le FC Barcelone avait trouvé un accord de principe avec la Juventus pour une opération colossale impliquant trois joueurs dont Miralem Pjanic, cette information a finalement été démentie.

Le mercato estival du FC Barcelone pourrait avoir connu une avancée de taille. En quête de renforts au milieu et sur le côté droit pour compenser le probable départ d’un Nelson Semedo qui n’est plus considéré comme un élément intransférable comme à l’été 2019, le Barça aurait réalisé plusieurs affaires d'un coup. En effet, le quotidien SPORT a annoncé ce dimanche que les Blaugrana seraient parvenus à trouver un accord avec la Juventus pour envoyer le Portugais de 26 ans dans le Piémont contre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et le versement d’une indemnité de 25M€, basée sur la valeur marchande conséquente de l’ancien joueur de Benfica évaluée à 50M€. Seulement voilà, quelques plus heures plus tard, un premier coup de froid pour cette opération colossale est intervenu par le biais de Romeo Agresti, qui a expliqué sur son compte Twitter qu’aucun accord n’avait été trouvé bien que des discussions étaient en cours. Et cette information du journaliste de Goal Italia semble se confirmer…

Pas d’accord entre la Juventus et le Barça pour Pjanic, De Sciglio et Semedo !

Sur son compte Twitter, Alfredo Martinez a démenti à son tour les indiscrétions publiées par SPORT . Selon le journaliste espagnol officiant sur Onda Cero , les chiffres et les joueurs annoncés par le quotidien espagnol ne seraient pas vrais. La seule chose certaine serait que le FC Barcelone est bien intéressé par Miralem Pjanic, mais rien ne serait encore bouclé et il resterait encore de nombreux détails à régler avec la Juventus pour que le milieu bosnien de 30 ans rallie le Camp Nou l’été prochain. Intéressé par le l’ancien joueur de l’AS Roma et de l’OL, comme le10sport.com vous l’a révélé le 24 avril dernier, le PSG pourrait donc avoir encore un peu d’espoir dans ce dossier. Affaire à suivre…