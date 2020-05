Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme salaire proposé à Lautaro Martinez ?

Publié le 18 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone pour assurer la succession de Luis Suarez, l’attaquant international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez souhaiterait rejoindre les Blaugranas. Et pour le convaincre, le Barça aurait sorti le grand jeu…

C’est aujourd’hui la priorité du FC Barcelone. Depuis de longs mois, le Barça s’est mis à la recherche d’un successeur à Luis Suarez, dont le contrat expire en juin 2021. Dans cette optique, le Barça suit donc l’international argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez, impressionnant du côté de l’Italie. Si l’Inter demandait 111 millions d’euros pour l’attirer, le club lombard semble prêt à accepter une offre d’échange, accompagnée d’une compensation financière, dans ce dossier. Le Barça pourrait sortir le grand jeu en ce qui concerne le salaire du buteur argentin…

10M€ par an pour Lautaro ?