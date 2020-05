Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dario Benedetto persiste et signe pour son avenir !

Publié le 18 mai 2020 à 12h45 par T.M.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Dario Benedetto a toujours Boca Juniors dans le cœur. D’ailleurs, l’Argentin entend bien y retourner un jour…

Cela faisait plusieurs mois que l’OM cherchait son « grantatakan » et avec Dario Benedetto, les Phocéens pourraient bien l’avoir trouvé. L’été dernier, sous l’impulsion d’André Villas-Boas, le club marseillais a donc tenté le pari en allant chercher l’Argentin à Boca Juniors, malgré son âge et le fait qu’il n’avait jamais joué en Europe. De quoi éveiller certains doutes, mais sur le terrain, Benedetto a rapidement fait taire les sceptiques. L’attaquant de 30 ans a rapidement trouvé sa place dans l’équipe de Villas-Boas, pour le plus grand plaisir des fans de l’OM .Toutefois, cette belle histoire ne durera pas indéfiniment.

« Je veux revenir »