Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ, Eyraud… Ces révélations sur l’avenir de Luis Campos !

Publié le 18 mai 2020 à 10h45 par T.M.

Pour remplacer Andoni Zubizarreta à l’OM, le nom de Luis Campos est dernièrement revenu sur la table. Toutefois, la collaboration entre le Portugais et Jacques-Henri Eyraud apparait impossible.

L’OM va entamer un nouveau chapitre. En effet, le club phocéen a décidé de se séparer d’Andoni Zubizarreta, qui occupait alors le poste de directeur sportif. Alors que ce départ pourrait entraîner celui d’André Villas-Boas, la question est de savoir qui viendra remplacer l’Espagnol à la tête du sportif sur la Canebière. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués pour occuper ce poste à l’instar d’Antero Henrique, Daniel Van Buyten, Olivier Létang, ou même Luis Campos. Déjà annoncé à l’OM au début du projet de Frank McCourt, l’actuel bras droit de Gérard Lopez au LOSC pourrait-il enfin s’installer sur les bords de la Méditerranée ? Pas sûr…

Campos veut partir… mais pas pour l’OM !