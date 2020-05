Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi serait déterminé avec Lautaro Martinez !

Publié le 18 mai 2020 à 19h00 par La rédaction

Dans une interview pour le quotidien espagnol Sport, Adrian Ruben Fernandez, le recruteur qui a découvert Lautaro Martinez, a affirmé que Lionel Messi aurait lancé un appel du pied à Lautaro Martinez pour le convaincre de signer au FC Barcelone…

Lionel Messi en pince clairement pour Lautaro Martinez. Dans une interview accordée à Sport il y a une semaine, la Pulga ne tarissait pas d’éloges concernant l’international argentin de l’Inter Milan. « Lautaro est impressionnant. Il est très complet […], et a beaucoup de similitudes avec Luis Suarez ». Une déclaration qui tendait à confirmer la tendance actuelle : Lautaro Martinez est le successeur parfait à Luis Suarez. Et pour Adrian Ruben Fernandez, le recruteur qui a découvert Lautaro Martinez, cette déclaration est un appel du pied de la part de la Pulga …

« Messi le veut rapidement à ses côtés »