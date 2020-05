Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Neymar est envoyé au Barça... avec Lautaro Martinez !

Publié le 18 mai 2020 à 1h15 par B.C.

Au moment d'évoquer la possible arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone, l'ancien international brésilien Felipe Melo n'a pas pu s'empêcher d'imaginer l'attaquant de l'Inter Milan évoluer aux côtés de Neymar.

Il y a encore quelques semaines, le FC Barcelone s'imaginait réaliser un mercato estival historique. Le club culé avait en effet prévu de se renforcer à chaque ligne, et visait du lourd pour l'attaque. Neymar et Lautaro Martinez étaient tous deux ciblés par les Blaugrana , mais l'épidémie de coronavirus oblige les Catalans à revoir leurs plans. La piste Neymar a ainsi été mise de côté tandis que le FC Barcelone négocie avec l'Inter Milan pour Lautaro Martinez. De son côté, Felipe Melo salive déjà de la possible arrivée de l'Argentin au Barça, et l'international brésilien rêverait visiblement de le voir aux côtés de Neymar.

« Lautaro avec Suarez, Messi et Neymar. Ils seraient pratiquement inarrêtables »