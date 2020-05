Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Arsenal pense à une ancienne pépite du PSG !

Publié le 19 mai 2020 à 9h00 par Alexis Bernard

Excellent sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby commence à se faire une belle réputation sur la scène européenne. Deux gros clubs pensent à lui pour le mercato estival.

Lassé d’attendre sa chance au PSG, Moussa Diaby a fait comme beaucoup de talents formés au club parisien en quittant le nid, direction l’étranger. A l’instar de Christopher Nkunku (Leipzig), Moussa Diaby a choisi le championnat allemand et le Bayer Leverkusen. Une destination payante puisque l’ailier français réalise une super saison, avec 4 buts en 20 rencontres et des prestations qui séduisent en Bundesliga. Le duo qu’il forme avec le joyau du Bayer Leverkusen, Kai Havertz, fait des merveilles. Au point de susciter de plus en plus d’intérêt, en Allemagne, comme à l’étranger.

Arsenal et Dortmund pensent à lui

Selon nos informations, deux clubs seraient venus se renseigner auprès de son entourage très récemment. Le premier n’est autre qu’Arsenal, en Premier League. L’agent de Moussa Diaby dispose d’excellentes relations avec les Gunners et cela peut clairement faciliter une éventuelle opération. La seconde écurie est en Allemagne : le Borussia Dortmund. Toujours en quête de jeunes talents, le club de Lucien Favre a flashé sur Moussa Diaby. Comme pour Odsonne Edouard, un autre ancien de la maison PSG, Dortmund apprécie ses qualités de vitesse et de percussion. Mais peu de chance que le Bayer Leverkusen soit vendeur. Moussa Diaby a été acheté à l’été 2019, contre un chèque de 15 millions d’euros. Il faudrait au moins le double pour convaincre les dirigeants allemands de le lâcher.