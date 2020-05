Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va-t-il conserver Tuchel cet été ?

Publié le 19 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec la crise sanitaire qui a secoué le monde du football, Thomas Tuchel semble bien parti pour rester à son poste au PSG. Cependant, de prestigieux entraîneurs sont libres, à l'image de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Alors, l'Allemand restera-t-il l'entraîneur du PSG cet été ?

Après une première saison ponctuée par un énorme échec en Ligue des Champions, avec l'élimination du PSG contre Manchester United, Thomas Tuchel n'avait pas le droit à l'erreur cette année. Un parcours sans faute en Coupe d'Europe était attendu par la direction qatarie, sans quoi le départ de Tuchel était acté. Cependant, l'épidémie de coronavirus a bouleversé tous les plans du PSG, et Thomas Tuchel pourrait bien en profiter. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport, l'idée d'un départ de l'Allemand est actuellement mise de côté à Doha, mais rien ne serait encore acté.

Tuchel, stop ou encore ?