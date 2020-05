Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur un échange entre Griezmann et Neymar…

Publié le 19 mai 2020 à 18h45 par T.M.

Pour le FC Barcelone, l’unique solution pour attirer Neymar serait de faire un échange avec le PSG. Et si le nom d’Antoine Griezmann se retrouve souvent au centre de cette opération, le club catalan aurait un avis bien tranché à ce sujet.

Avec les répercussions financières causées par le coronavirus, le FC Barcelone donne actuellement la priorité à l’arrivée de Lautaro Martinez. Pour ce qui est de Neymar, cela apparait de plus en plus compliqué. Avec des moyens plus que limités, le club catalan se retrouve en grande difficulté pour espérer trouver un accord avec le PSG. L’unique solution serait de proposer un échange à Leonardo afin de faire baisser le prix. Mais qui pourrait entrer dans cette opération ? Depuis plusieurs semaines, il est question d’un échange avec Antoine Griezmann, alors que le nom d’Ousmane Dembélé, que Thomas Tuchel connait d’ailleurs très bien, est aussi évoqué. Encore faut-il que le PSG veuille des 2 champions du monde…

« Le PSG actuellement n’est pas intéressé par Griezmann et Dembélé »