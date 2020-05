Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à terminer sa carrière à Paris ?

Publié le 19 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Avec un contrat et un statut en or, Neymar aura bien du mal à trouver une meilleure situation que celle dont il profite au PSG. La perspective de le voir rester plusieurs années est bien réelle…

Alors que l’été dernier l’avenir de Neymar semblait s’écrire bien loin du PSG, la donne pourrait avoir changée. L’international brésilien, qui est retourné dans son pays d’origine pour le confinement à cause du Coronavirus, a eu le temps de réfléchir et de se pencher sur la question : doit-il rester à Paris ou quitter la capitale française ?

Un statut en or

Lors de son arrivée à l’été 2017 du côté de Paris, Neymar jouissait d’une côte de popularité impressionnante, après son passage plus que concluant au FC Barcelone et son trio d’attaque fulgurant avec la MSN (Messi, Suarez, Neymar). Le PSG souhaitait faire venir une superstar pour renforcer son attaque, et a jeté son dévolu sur l’international brésilien, alors âgé de 25 ans, qui s’est retrouvé propulsé à la tête des transferts les plus chers de l’histoire du football avec les 222 millions d’euros déboursés par le PSG. Dès son arrivée, Neymar a eu droit à un statut en or, avec un contrat exceptionnel à la clé, et des garanties quant à l’avenir sportif de l’équipe, qui allait se retrouver construite autour de lui. Loin de l’ombre de Lionel Messi, Neymar a plus d’une fois eu l’occasion de briller en Ligue 1, et pourrait bien avoir l’occasion de briller en Ligue des Champions si la saison reprend…

Bien loin de Barcelone

Cependant, l’été dernier, Neymar a fait son caprice de superstar. En effet, il clamait haut et fort son envie de départ de Paris, tout en implorant implicitement le FC Barcelone de le rapatrier. Pourtant, à la fin du mercato, Neymar était bel et bien à Paris, la direction parisienne ayant su rester ferme concernant ses demandes pour le transfert du Brésilien face aux assauts répétés du FC Barcelone. Leonardo déclara même n’avoir reçu « aucune offre satisfaisante » de la part de la direction barcelonaise pour un transfert de la superstar parisienne. Condamné à rester à Paris, Neymar a eu le temps d’y réfléchir, et surtout de se faire une raison : le Barça ne pourra plus le rapatrier. Son contrat serait trop onéreux, eux qui galèrent déjà à proposer une prolongation de contrat à Messi, et la piste de Lautaro Martinez se réchauffe toujours plus. Neymar semble bien loin de Barcelone… Et plus proche que jamais de Paris

Dortmund, l’électrochoc ?

La donne semble avoir changé depuis plusieurs mois. Désormais, Neymar clame haut et fort son amour pour les supporters parisiens, qui ont mis une ambiance de folie tout près du Parc des Princes après la qualification du PSG en quart de finale de Ligue des Champions, après sa victoire face au Borussia Dortmund lors du match retour des 8e. Depuis, Neymar semble affirmer être heureux à Paris. Comment pourrait-il en être autrement : les supporters, bien que furieux à son égard après sa tentative de départ avortée l’été dernier, sont toujours à ses pieds, il dispose d’un contrat en or avec un salaire exceptionnel, et possède de nombreux atouts autour de lui pour briller, comme notamment Kylian Mbappé ou encore des milieux de terrain comme Marco Verratti. Neymar pourrait donc encore rester longtemps à Paris. Et pourquoi pas y finir sa carrière… ?