Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Neymar ?

Publié le 19 mai 2020 à 14h45 par Th.B.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Neymar devrait rester au PSG d’après son ancien représentant Wagner Ribeiro. Cependant, contre toute attente, le FC Barcelone n’aurait pas lâché l’affaire.

« Je pense que Neymar va rester au PSG parce que le marché est différent. Le monde économique du football va changer » . Voici le message que Wagner Ribeiro, ancien représentant du Brésilien, a fait passer lors d’un entretien accordé à Fox Sports lundi. De quoi définitivement boucler le feuilleton Neymar alors que même la presse catalane, via Radio Catalunya , assurait ces derniers temps que le FC Barcelone allait uniquement se focaliser sur le transfert de Lautaro Martinez lors du prochain mercato. Le PSG pourrait donc conserver sa star qui est contractuellement liée jusqu’en juin 2022 pour une saison supplémentaire. Rien ne serait cependant encore joué.

Neymar toujours dans les plans du Barça ?