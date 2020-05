Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi joue les recruteurs de luxe !

Publié le 19 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Lautaro Martinez semble clairement se rapprocher d’un transfert au FC Barcelone, Lionel Messi semble avoir joué un rôle prépondérant dans le possible arrivé de son compatriote argentin.

La presse catalane dégage une tendance claire depuis quelques jours : Lautaro Martinez semble bien parti pour quitter l’Inter Milan et s’engager cet été avec le FC Barcelone. En quête d’un profil de premier choix pour commencer à préparer la succession de Luis Suarez, le club catalan devrait donc jeter son dévolu sur Lautaro Martinez cet été, et Lionel Messi n’y serait clairement pas étranger.

« Messi le veut rapidement »