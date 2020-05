Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier colossal en bonne voie pour le Barça ?

Publié le 19 mai 2020 à 1h30 par D.M.

Selon des sources proches du dossier Lautaro Martinez, le transfert de l’attaquant au Barça pourrait voir le jour lors du prochain mercato. Néanmoins, aucun accord avec l’Inter n’a pour l’instant été trouvé.

C’est un feuilleton qui devrait occuper une place centrale lors du prochain mercato et qui fait la Une de la presse espagnole depuis maintenant plusieurs semaines. Et pour cause, le FC Barcelone souhaiterait mettre la main sur Lautaro Martinez afin d’offrir plus de solutions à Quique Setién, mais aussi pour remplacer à terme Luis Suarez. Le club blaugrana refuserait de payer la clause libératoire de Lautaro Martinez fixée à 111M€ et chercherait actuellement la bonne formule pour convaincre l’Inter. Le FC Barcelone pourrait notamment inclure plusieurs joueurs dans l’opération afin de faire baisser le prix de la clause.

Le Barça se montre confiant dans le dossier Lautaro