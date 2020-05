Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi aurait choisi son prochain club !

Publié le 19 mai 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que le PSG se demande toujours quoi faire avec Mauro Icardi, l’international argentin aurait une préférence pour son avenir, qui pourrait bien compromettre les plans du PSG…

L’avenir de Mauro Icardi est toujours flou. Un temps, Leonardo ne souhaitait pas lever l’option d’achat liée au prêt de l’attaquant international argentin de l’Inter Milan, au club jusqu’à la fin du mois de juin au PSG. Initialement prévue d’un montant de 110 millions d’euros, l’Inter Milan aurait revu ses plans à la baisse, descendant le montant demandé à 70 millions d’euros. Cependant, le PSG estimerait toujours que le prix serait trop haut pour l’attaquant argentin. Et Icardi aurait un plan très clair pour son avenir…

Icardi vers un retour en Italie ?