Mercato - PSG : Le Qatar d’accord avec Leonardo pour Icardi ?

Publié le 18 mai 2020 à 11h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain partageraient l’avis de Leonardo concernant le prix, jugé trop couteux, de l'opération Mauro Icardi.

Tout s’est accéléré pour Mauro Icardi ces derniers jours. Alors que l’attaquant prêté par l’Inter semblait se diriger vers un départ du Paris Saint-Germain, les choses ont changé. Le Parisien a annoncé que son achat définitif serait la grande priorité de Leonardo et en Italie, on assure qu’Icardi songerait sérieusement à poursuivre sa carrière au PSG. Pourtant, Leonardo n’a aucune intention de payer les 70M€ de son option d’achat et aurait entamé des négociations avec l’Inter, afin de baisse ce montant.

Les propriétaires du PSG ne souhaitent pas payer 70M€ pour Icardi