Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers l’achat d’un attaquant à moindre frais ?

Publié le 19 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Les médias italiens ont apporté de nouveaux éléments sur le dossier Icardi, permettant de dégager un scénario probable autour du dossier du buteur pour le PSG. Analyse.

Ces dernières heures, plusieurs médias italiens ont apporté de nouveaux éléments sur le dossier Mauro Icardi. Selon les informations de Tuttosport , les propriétaires du Paris Saint-Germain n’auraient pas l’intention de verser les 70 millions d’euros de l’option d’achat à l’Inter Milan. Dans le contexte actuel déflationniste, QSI estime que ce montant n’est plus adéquat, confirmant la position de Leonardo. Or selon les médias italiens, l’Inter Milan n’a pas l’intention de baisser son prix pour l’avant-centre argentin.

Paris sur un buteur ayant un excellent rapport qualité-prix