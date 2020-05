Mercato - Barcelone : Nouveau coup dur pour Abidal avec Lautaro Martinez !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que la presse espagnole a annoncé ce lundi que Rafinha pourrait jouer un rôle majeur dans l’opération Lautaro Martinez, l’Inter ne serait pas intéressé par le joueur brésilien.

Le FC Barcelone cherche à renforcer son secteur offensif et à recruter un joueur capable à terme de remplacer Luis Suarez qui approche de la retraite. Dans cette optique, les dirigeants catalans auraient ciblé Lautaro Martinez, très performant sous le maillot de l’Inter. Toutefois, le club blaugrana doit surmonter un obstacle de taille. En effet, la clause libératoire de l’attaquant argentin est fixée à 111M€. Une somme bien trop élevée pour le FC Barcelone qui chercherait à faire baisser le prix de cette clause. Afin de tenter de convaincre l’Inter de laisser filer Lautaro Martinez, le club catalan envisagerait d’inclure dans la transaction Rafinha prêté cette saison au Celta Vigo.

Ce lundi, Mundo Deportivo annonçait que Rafinha pourrait servir de monnaie d’échange et prendre la direction de l’Inter. Une information démentie par le journaliste Nicolo Schira. Selon lui, le Brésilien n’intéresserait pas le club nerazzuro . Les dirigeants italiens voudraient avant tout que le FC Barcelone paie la clause libératoire de Lautaro Martinez (111M€). Mais le club italien pourrait également accepter de le céder en cas d’offre supérieure ou égale à 90M€ + un joueur inclus dans la transaction. Reste à savoir si les dirigeants blaugrana répondront aux exigences de l’Inter.

#Rafinha is not in #Conte's plans. #Inter are not interested in him and he will not a part of Lautaro's deal with #Barça. Inter to sell #LautaroMartinez ask the payment of the clause (€111M) or €90M at least + a player in a swap. #transfers #FCB