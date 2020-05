Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez prêt à tout pour rejoindre Messi ? La réponse !

Publié le 19 mai 2020 à 7h00 par A.C.

Plusieurs médias en Espagne assurent que Lautaro Martinez serait prêt à forcer son départ de l’Inter, pour rejoindre le FC Barcelone. La tendance est pourtant différente, en Italie...

Il ne se passe désormais plus un jour sans que la presse catalane n’évoque l’avenir de Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter serait la grande priorité du mercato estival du FC Barcelone, où Lionel Messi ne tari pas d’éloges à son sujet. Il a une clause de 111M€... mais le Barça ne serait pas disposé à la payer, actuellement. Des négociations auraient donc été entamées pour essayer de baisser ce montant, mais l’Inter est inflexible : si le Barça souhaite recruter Lautaro Martinez, soit il paye la totalité de la clause du joueur, soit il accepte les termes des Nerazzurri , qui aimeraient récupérer 90M€, plus Nelson Semedo et Junior Firpo.

Lautaro Martinez ne s’est jamais encore prononcé sur son avenir