Mercato - OM : Grande nouvelle pour Eyraud avec Campos !

Publié le 19 mai 2020 à 3h30 par A.M.

En quête du successeur d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille serait intéressé par Luis Campos. Et d'après Manu Lonjon, l'intérêt pourrait être réciproque.

La semaine dernière, l'Olympique de Marseille a officialisé le départ d'Andoni Zubizarreta. Arrivé en octobre 2016, le dirigeant basque quitte ainsi son poste de directeur sportif. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud s'est mis en quête d'un nouvel homme fort du secteur sportif qui occupera le poste de directeur général chargé du football. Dans cette optique de nombreux noms ont circulé à l'image de celui de Luis Campos. Et d'après Manu Lonjon, l'actuel conseiller du président Gérard Lopez au LOSC n'écarterait pas l'hypothèse d'une arrivée à l'OM.

Campos attiré par l'OM ?