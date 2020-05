Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe, Marquinhos... Ce terrible constat sur l’avenir de Thiago Silva !

Publié le 19 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva arrive à échéance le 30 juin prochain, Alain Roche estime que le temps est venu pour le Brésilien de quitter le PSG.

Comme révélé par le10sport.com ces derniers jours, Leonardo a changé ses plans avec Thago Silva dont le contrat prend fin le 30 juin. Initialement sur le départ, le Brésilien pourrait finalement prolonger son bail. Et pour cause, l'impact de la crise du COVID-19 change la donne pour le PSG et le directeur sportif parisien privilégie la solution économique en tentant de conserver son capitaine plutôt que de recruter un nouveau défenseur central, secteur de jeu qui n'est pas à renforcer en priorité. Un choix que ne partage pas Alain Roche.

«Il ne faut pas prolonger le contrat de Silva»