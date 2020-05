Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un gros coup avec Pjanic !

Publié le 19 mai 2020 à 19h15 par B.C.

Comme annoncé par le10sport.com, Leonardo s'intéresse à Miralem Pjanic et s'est déjà rapproché de l'entourage du joueur. Alors que le prochain mercato estival s'annonce très particulier, le PSG tenterait même de se faire prêter le milieu de terrain de la Juventus.

Ce n'est pas un mystère, Leonardo est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour renforcer l'entrejeu du PSG, et les pistes sont nombreuses. Comme vous l'a révélé le10sport.com , le directeur sportif parisien s'intéresse notamment à Houssem Aouar, Ismaël Bennacer, Tiémoué Bakayoko ou encore Sandro Tonali. Et alors que le PSG surveille également la situation de Kalidou Koulibaly, Leonardo a récemment profité d'un entretien avec Fali Ramadani, son agent, pour évoquer l'avenir de Miralem Pjanic d'après nos informations. La Juventus ne ferme pas la porte au départ du joueur de 30 ans, et Leonardo pourrait donc en profiter même si le Barça est également à l'affût dans ce dossier. Et dernièrement, le PSG serait passé à la vitesse supérieure.

Le PSG se rapproche du clan Pjanic et viserait un prêt