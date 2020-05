Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition fixée pour l’opération Ousmane Dembélé ?

Publié le 25 mai 2020 à 8h45 par T.M.

Alors que l’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone pourrait prendre fin cet été, son avenir pourrait s’inscrire du côté du PSG. Un dossier qui serait toutefois soumis à certaines conditions.

Et si Ousmane Dembélé retrouvait Thomas Tuchel ? Alors que les deux hommes ont collaboré ensemble au Borussia Dortmund, voilà que les rumeurs annoncent de possibles retrouvailles du côté du PSG. En effet, ce dimanche, la presse catalane annonçait que Leonardo et le club de la capitale ne lâchaient pas l’international français. Un intérêt que le Barça pourrait voir d’un bon oeil, notamment afin de remettre sur la table le dossier Neymar et ainsi inclure Dembélé dans une opération pour le Brésilien. Une information rapidement démentie par Pierre Ménès, mais il n’empêche que ce lundi, Mundo Deportivo en rajoute une couche à ce sujet.

Et si Dembélé allait au PSG ?

Selon le média ibérique, l’avenir d’Ousmane Dembélé pourrait bel et bien s’écrire du côté du PSG. Régulièrement annoncé du côté de la capitale française, comme ce fut le cas l’été dernier dans le cadre de l’opération Neymar, le Français pourrait cette fois bien y déposer ses valises. Selon MD, les liens de Dembélé avec Thomas Tuchel et Kylian Mbappé pourraient bien peser dans la balance au moment de faire un choix. Mais une autre condition devrait influencer cette opération : la Ligue des Champions. En effet, en fonction des résultats du PSG sur la scène européenne, étant actuellement qualifié pour les quarts de finale, Leonardo devrait plus ou moins investir pour renforcer l’effectif. Il va donc falloir aller loin pour espérer voir Dembélé sous le maillot parisien. A suivre…