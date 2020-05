Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Dembélé... Pierre Ménès fait une annonce fracassante !

Publié le 24 mai 2020 à 18h45 par H.G.

Alors que des informations venues d’Espagne ont avancé ce dimanche qu’Ousmane Dembélé pourrait rallier le PSG cet été, Pierre Ménès a balayé cette rumeur d’un revers de main.

Depuis plusieurs mois maintenant, le nom d’Ousmane Dembélé est régulièrement associé au PSG. L’été dernier déjà, l’international de 23 ans avait été envoyé du côté du club de la capitale dans le cadre d’un éventuel deal entre les pensionnaires du Parc des Princes et le FC Barcelone pour le retour de Neymar en Catalogne. Ce scénario ne s’est finalement jamais produit, conduisant ainsi l’ancien joueur de Dortmund et de Rennes à rester au Barça où il a connu une saison quasi blanche du fait de deux blessures successives. Et en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, les Blaugrana songeraient une nouvelle fois à l’idée de se séparer d’Ousmane Dembélé afin de récolter des liquidités précieuses pour mener à bien leurs projets de recrutement. Dans cette perspective, SPORT a annoncé ce dimanche que le PSG surveillait de près la situation du natif de Vernon.

« Le PSG n’a jamais contacté Dembele »

Cependant, cette indiscrétion venue de l’autre côté des Pyrénées a été démentie quelques heures plus tard par Pierre Ménès. Le consultant de Canal + a en effet expliqué sur les réseaux sociaux que les Champions de France n’avaient jamais contacté Ousmane Dembélé, contrairement à ce qui avait parfois été avancé il y a un an, tout en laissant entendre qu’il n’est pas prévu que cette donne change au cours des prochaines semaines. « Pour info et pour se répéter une énième fois, le PSG n’a JAMAIS contacté Dembele la saison dernière. On va revenir à cette saison bénie ou on va faire du clic avec les aberrations de la presse espagnole », a écrit Pierre Ménès. Voilà qui a le mérite d’être clair.