Mercato - PSG : Le Barça prêt à laisser Ousmane Dembélé à Leonardo ?

Publié le 24 mai 2020 à 14h45 par D.M.

Courtisé par le PSG, Ousmane Dembélé pourrait quitter la Catalogne lors du prochain mercato. Le FC Barcelone ne verrait pas d’un mauvais œil un départ, même si aucune décision n’aurait pour l’instant été prise.

Arrivé en 2017, Ousmane Dembélé est loin de faire l’unanimité au FC Barcelone. Touché par de multiples pépins physiques, l’attaquant français ne parvient pas à enchaîner les rencontres. Et en ces temps troubles, personne n’est à l’abri lors du prochain mercato. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 15 mai dernier, aucun joueur ne sera retenu cet été mis à part Lionel Messi, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong. Malgré le contexte, Ousmane Dembélé n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone cet été, et ce malgré l’intérêt du PSG. Une information confirmée par Sport ce dimanche.

Le Barça prêt à se séparer de Dembélé, mais...