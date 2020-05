Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, un sujet de discorde entre Tuchel et Leonardo !

Publié le 24 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Alors que Leonardo lui a déjà formulé une offre pour prolonger son contrat, Thiago Silva ne semble pas faire l’unanimité du côté du PSG. Et il serait même un des sujets de tension entre Leonardo et l’entraîneur allemand, Thomas Tuchel…

Thiago Silva est décidément loin de faire l’unanimité à Paris. Capitaine du groupe du PSG, Thiago Silva est souvent décrié par les supporters et quelques observateurs, ces derniers estimant qu’il n’a pas assez répondu présent lors des grands rendez-vous européens du PSG. Presque devenu un symbole de l’échec européen du PSG, « O Monstro » est en fin de contrat à l’issue de la saison. Comme révélé par le10sport.com , une offre de prolongation de contrat a été formulée par le PSG pour Thiago Silva, qui devait initialement quitter le club parisien à l’issue de la saison. Cependant, la donne pourrait aujourd’hui changer, car plusieurs clubs européens se seraient manifestés, et que Leonardo ne le considérerait plus comme étant indiscutable…

Tuchel et Leonardo pas d’accord sur Thiago Silva

En effet, comme révélé par Footmercato , Thomas Tuchel reste convaincu que Thiago Silva est indiscutable du côté du Paris Saint-Germain. Un constat qui ne serait pas partagé par son directeur sportif. Leonardo continuerait même à prospecter sur le marché des transferts afin de trouver un nouveau défenseur central pour la saison prochaine, et plusieurs pistes seraient déjà étudiées par le Brésilien (notamment celle de Kalidou Koulibaly, ou encore celle de Dayot Upamecano…). Malgré 8 ans de bons et loyaux services au PSG, Thiago Silva ne fait donc pas l’unanimité, et Leonardo serait prêt à le laisser partir gratuitement à l’issue de son contrat, malgré un accord de principe trouvé pour le futur contrat d’ O Monstro (un an de contrat, + une autre année en option). Et les prétendants ne manquent pas…

Le Milan AC et Everton en embuscade ?

Ainsi, deux clubs semblent se tirer la bourre pour tenter de faire signer Thiago Silva. En effet, ces dernières heures, l’intérêt de Carlo Ancelotti a fait surface, ce dernier estimant que Thiago Silva pourrait apporter toute son expérience au vestiaire d’Everton, qui ne compte aujourd’hui que deux réels défenseurs centraux de métier dans l’effectif (Yerry Mina et Michael Keane). Cependant, attention à la concurrence, car le Milan AC serait aussi intéressé à l’idée de faire revenir l’international brésilien du côté de l’Italie. Une perspective qui pourrait intéresser Thiago Silva, qui aurait fait savoir à la presse italienne qu’il souhaiterait terminer sa carrière au Milan, où il aurait donc un statut de leader de vestiaire. Statut qu’il serait provisoirement en train de perdre du côté de Paris. Les dés sont jetés, et l’avenir de Thiago Silva pourrait se jouer dans les prochaines semaines, l’échéance de son contrat s’approchant toujours dangereusement…