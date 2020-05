Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Icardi décisif pour l’avenir de Cavani ?

Publié le 24 mai 2020 à 9h15 par J.-G.D.

En cas d’accord entre le PSG et l’Inter Milan concernant le transfert de Mauro Icardi à Paris, le club lombard aurait trouvé son nouvel avant-centre : Edinson Cavani. Et les Nerazzurri auraient tout programmé...

L’avenir d’Edinson Cavani ne s’inscrirait plus au PSG. C’est ce que dévoile L'Équipe . Le quotidien sportif explique que Leonardo n’aurait pas bougé ses pions afin de prolonger son n°9. L’international uruguayen devrait, selon toute vraisemblance, quitter le PSG après sept saisons de bons et loyaux services, malgré son désir de continuer l’aventure avec le club de la capitale. Le futur de Cavani sera ainsi l’un des grands dossiers de ces prochaines semaines, lui qui sera libre de tout contrat. Et Mauro Icardi jouerait un rôle essentiel concernant l’arrivée de Cavani à.. l’Inter Milan.

L’Inter Milan prêt à foncer sur Cavani pour oublier Icardi ? Un contrat de trois ans à la clé ?