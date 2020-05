Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une décision radicale avec Edinson Cavani !

Publié le 23 mai 2020 à 21h45 par H.G. mis à jour le 23 mai 2020 à 21h46

Alors qu’Edinson Cavani arrivera au terme de son contrat en juin prochain, le PSG ne devrait pas proposer de prolongation de contrat à l’international uruguayen si Mauro Icardi restait à Paris.

Présent au PSG depuis 2013, Edinson Cavani serait en train de vivre ses dernières semaines en tant que joueur du club de la capitale, au coeur d’une saison de Ligue 1 interrompue par la pandémie de COVID-19. Le contrat du meilleur buteur de l’histoire des pensionnaires du Parc des Princes arrivera en effet à son terme, et une prolongation de contrat ne semble pas dans les tuyaux des dirigeants franciliens. Mauro Icardi, arrivé en prêt l’été passé, s’est imposé comme le titulaire au poste de numéro 9, reléguant ainsi celui qu’on surnomme El Matador sur le banc de touche. Et bien qu’il ait davantage joué en deuxième partie de saison, Edinson Cavani ne devrait pas voir sa situation contractuelle évoluer alors que le PSG négocie avec l’Inter pour acheter définitivement l’Argentin de 27 ans. Et si ce rachat a bien lieu, comme le souhaiteraient Paris et les Nerazzurri , cela devrait irrémédiablement conduire au départ du natif de Salto.

Leonardo n’aurait envoyé aucun signe de prolongation à Cavani !